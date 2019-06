Bosnia | Pjanic | “Mancini bravo a ricostruire la squadra La Juventus prenderà un grande

Italia-Bosnia - le probabili formazioni : Mancini punta sulla continuità - torna Pjanic tra i Dragoni : Si chiude la stagione anche per la Nazionale italiana di calcio. Dopo il brillante match contro la Grecia disputato sabato e vinto per 3-0, infatti, gli Azzurri affronteranno la Bosnia domani sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino nell’ultimo incontro di qualificazione a Euro 2020 di questa annata agonistica. Italia e Bosnia sono collocate nel Girone J e hanno al momento un andamento decisamente differente. La formazione ...

Juventus - Pjanic : “Allegri sa come trasformare 24 calciatori in una squadra. Francia? Era più facile ma ho scelto la Bosnia” : Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, oggi pomeriggio all’Allianz Stadium ha partecipato a un evento organizzato da Randstad dedicato ai talenti e ha rilasciato importanti dichiarazioni. Nel dettaglio, il bosniaco ha parlato di Allegri: “Allegri sa bene come trasformare ventiquattro calciatori in una squadra. Gli ho sempre fatto i complimenti per come è riuscito a gestire il gruppo. Noi giocatori siamo sempre stati ...

Pjanic-Juventus - il Bosniaco apre al PSG : dichiarazione a sorpresa! : PJANIC JUVENTUS- Intervenuto ai microfoni di “Canal Footbal Club”, Miralem Pjanic ha fatto il punto della situazione sul suo attuale presente, aprendo però le porte ad un possibile addio alla Juventus a fine stagione, aprendo al potenziale trasferimento al PSG. Il centrocampista bosniaco ha lasciato le porte aperte ad un possibile passaggio al club francese […] More

Cessione Pjanic - pronto il sostituto del Bosniaco : Paratici guarda in Spagna : Cessione Pjanic – La Juventus potrebbe sacrificare un big nel prossimo calciomercato estivo. Dybala e Douglas Costa rischiano di salutare Torino, ma anche la posizione di Pjanic sarebbe in bilico visto soprattutto l’interesse per il bosniaco del Real Madrid. L’ex Roma resta comunque un elemento centrale nello scacchiere di Allegri e, stando a ‘Rai Sport’, partirà solamente di fronte ad una proposta economica ...

Champions - tre giornate a Neymar. Pjanic salterà Italia-Bosnia : NYON, Svizzera, - Pugno duro dell'organo di controllo, etica e disciplina della Uefa contro il razzismo negli stadi. Il governo di Nyon, infatti, ha deciso di sanzionare la Federcalcio montenegrina ...

Euro 2020 - 2 turni squalifica a Pjanic - salta Italia-Bosnia : Miralem Pjanic salterà Italia-Bosnia, partita valida per le qualificazioni a Euro 2020 in programma il prossimo 11 giugno a Torino. Il centrocampista della Juventus è stato infatti squalificato dalla UEFA per due giornate, in seguito al cartellino rosso rimediato nella partita fra Bosnia-Erzegovina e Grecia (2-2) giocata lo scorso 26 marzo.