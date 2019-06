Aveva perso tutte le zampe per congelamento | ora è il primo gatto del mondo con 4 arti

meteoweb.eu

(Di lunedì 10 giugno 2019) Si sa, in inverno le temperature in Siberia possono scendere fino a valori molto bassi. E se i residenti vi sono abituati e preparati, non tutti gli animali riescono a resistervi. Gli animali che riportano ildellepurtroppo non sono una vista rara in Siberia e sfortunatamente per la maggior parte di essi è una sentenza di morte. Tuttavia, un gattino chee 4 leperè ora considerato ilnela disporre di 4 nuoveficiali. Ryzhik, questo il nome del, sta imparando di nuovo a camminare dopo l’impianto appositamente progettato in titanio. L’animale era stato abbandonato eriportato l’amputazione dilea causa della cancrena dopo ilpatito nella città di Tomsk, dove le temperature erano scese a -40°C. Solitamente in Russia, i gatti vengono soppressi se vivono lo stesso destino di ...

ItalianAirForce : #Scramble nel pomeriggio per un #Eurofighter del #36Stormo decollato dal #51Stormo per intercettare un velivolo civ… - bertolire : RT @Iperbole_: Breve storia felice Sabato il capitone aveva disertato la riunione dei ministri UE sull'immigrazione per essere ai comizi e… - Cice534 : RT @Iperbole_: Breve storia felice Sabato il capitone aveva disertato la riunione dei ministri UE sull'immigrazione per essere ai comizi e… -