Renzi | Su Csm festival dell' ipocrisia

(Di domenica 9 giugno 2019) Matteoè stato ospite di Repubblicae Idee a Bologna, evento organizzato dal quotidiano la Repubblica, e ha parlato un po' di tutti i temi caldi del momento. Ovviamente il suo argomento preferito sono state le critiche al governo Lega-M5S sul quale ha detto:"Le misure economiche di Di Maio e Salvini hanno bloccato il Paese e stanno portando l'Italia a una stagnazione molto pericolosa, sono degli incapaci, dei cialtroni"E ha insisto:"Il reddito di cittadinanza non funziona e dà un messaggio diseducativo. Vorrei chiedere a Salvini quanti sono andati in pensione e quanti ne hanno assunti"E sulla possibilità che il PD si allei con il M5S ha ribadito la sua posizione, che è la stessa di un anno fa:"Allearsi con il M5s nel 2018 era un modo per accontentare l'ansia di posizionamento di qualche vecchio notabile del Partito democratico, e anche di qualche giovane notabile, che per ...

