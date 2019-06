Rapinata in casa insieme ai figli | terribile disavventura per Alice Campello | “ci hanno

sportfair

(Di domenica 9 giugno 2019) La moglie di Alvaro Morata è stata derubata da un gruppo di ladri che si sono intrufolati insua minacciandola con le armi Un’avventuraquella vissuta dainda un gruppo di ladri cheminacciato lei e i suoicon le armi. I malviventi si sono intrufolati nell’abitazione dei coniugi Morata, sfruttando l’assenza di Alvaro, impegnato nelle Isole Far Oer con la Nazionale spagnola. Instagram @I rapinatorisottratto denaro e oggetti di valore sotto gli occhi di, impaurita per la presenza indei piccoli Alessandro e Leonardo. Nonostante l’immediato arrivo della polizia, i malviventi sono riusciti a scappare, dileguandosi con l’intera refurtiva. La moglie di Morata ha poi commentato sui social l’accaduto, ringraziando i suoi followers per i messaggi di ...

FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Morata, paura per la moglie Alice: rapinata in casa da una banda armata, era sola con i figli - flaviotiravento : RT @cmdotcom: #Morata, paura per la moglie Alice: rapinata in casa da una banda armata, era sola con i figli - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Morata, paura per la moglie Alice: rapinata in casa da una banda armata, era sola con i figli -