Le arachidi fanno ingrassare?

(Di domenica 9 giugno 2019) Sono alleate delle ossabene al cuoreCombattono il cattivo umoreAiutano la concentrazioneRafforzano i capelliLe, conosciute anche come noccioline americane, sono lo snack da aperitivo più diffuso. Ma vanno bene anche se si ha qualche chilo di troppo oppure? «Leinserite in un’alimentazione sana ed equilibrata possono essere mangiate anche a dieta a patto però che non siano né salate né tostate. Forniscono infatti tanti nutrienti preziosi, come vitamine, minerali e antiossidanti, che agiscono su più fronti sulla linea e sulla salute» spiega la dottoressa Valentina Schirò, biologa nutrizionista specializzata in Scienza dell’Alimentazione. «In pratica, sono un integratore naturale, utile persino a chi ha qualche chilo di troppo da perdere. Vanno, ovviamente, evitate se si soffre di allergie perché potrebbero creare problemi», spiega. LEGGI ...

