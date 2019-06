(Di domenica 9 giugno 2019) È morta poche ore dopo il ricovero lache sabato pomeriggio si è dataa Montelupo Fiorentino in un estremo e tragico gesto. La donna era stata trasportata d'urgenza in elicottero in ospedale ma aveva ustioni su oltre il 90 per cento del corpo e nonostante gli sforzi, è deceduta poco dopo.