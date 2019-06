motorinolimits

(Di sabato 8 giugno 2019) Lancenon correrebbe in F1 se non fosse per ilmiliardario: a dirlo Alex Tagliani, ex-pilota di Indycar, anche lui canadese. “Non sminuisco il suo talento, ma dico solo la mia opinione“, ha detto Tagliani all’emittente canadese TVA Sports. Alla domanda diretta se ritiene chein F1 se non fosse per … L'articolodinonin F1 MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Stroll senza i soldi di papà non sarebbe in F1 - MotoriNoLimits : Stroll senza i soldi di papà non sarebbe in F1 -