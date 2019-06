Mercato Juve | se dovessero arrivare Sarri e Pogba si potrebbe giocare con il 4-3-1-2

Blastingnews

(Di sabato 8 giugno 2019) La telenovela su chi sarà il prossimo allenatore dellantus non è ancora finita. I tifosi bianconeri stanno attendendo spasmodicamente notizie dalla dirigenza sabauda. Josep Guardiola ha dichiarato amore al Manchester City, dunque pare molto probabile che non sia lui a sedersi sulla panchina bianconera. Al momento l'ipotesi più probabile è quella di vedere Maurizioa Torino. L'ex tecnico del Napoli, fresco vincitore dell'Europa League con il Chelsea è pronto a tornare in Italia ed a sposare il progetto bianconero. Se dovesselui, l'identità di gioco dellantus sarà sicuramente definita.è un allenatore che vuole una squadra che non si adatta agli avversari, ma che domini il gioco dall'inizio alla fine del match. Dovrebbero essere dunque gli avversari ad adattarsi ai bianconeri, cosa che non avveniva spesso quando in panchina c'era Massimiliano Allegri. Ma ...

AlfredoPedulla : #Juve-#Sarri: oggi incontri milanesi per chiudere. Domani possibile blitz (in Francia o altrove)per accordi definit… - Sport_Mediaset : #Cancelo-#City, ci siamo: alla #Juve 50 milioni di euro. Affare in dirittura d'arrivo senza contropartite tecniche.… - Sport_Mediaset : #Guardiola allontana la #Juve: 'Con il #City riparto da zero'. Dallo spagnolo nuova chiusura ai bianconeri: è già s… -