Juventus | Paratici potrebbe inserire delle contropartite tecniche per arrivare a Zaniolo

Milinkovic Savic Juventus - offerta monstre di Paratici : offerto un esterno : Milinkovic Savic Juventus – La Juventus prova a stringere i tempi per Milinkovic-Savic. Trattativa in corso per il centrocampista serbo, come riferisce il ‘Corriere dello Sport’. Ne stanno parlando a Malta, luogo dell’assemblea Eca in corso, il presidente bianconero Agnelli e quello della Lazio Lotito. Se non può essere Pogba, che sia Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo della Lazio rimane il vero piano B […] ...

Juventus - è fatta : addio a Cancelo - ma Paratici ha già in mano il sostituto! : CESSIONE Cancelo- Come accennato nella giornata di ieri dai colleghi di “Sportmediaset“, la Juventus sarebbe ormai pronta a dire addio a Cancelo, il quale saluterà i bianconeri dopo una sola stagione. Una cessione che la Juventus concretizzerà entro il 30 giugno per mettere a bilancio un’utile di 50 milioni di euro. Di fatto, il terzino […] More

Mercato Juventus - doppietta Paratici : addio Cancelo - scelto il centravanti e la nuova mezz’ala : Mercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista anche in vista dell’imminente sessione di Mercato estiva. Dopo la possibile cessione di Cancelo, il quale sarà ceduto al Manchester City per una cifra intorno ai 50-60 milioni di euro, la Juventus riverserà le sue attenzioni sui movimenti in entrate. Il terzino portoghese […] More

Le notizie del giorno – Il Milan di Giampaolo - le parole di Paratici sul futuro allenatore della Juventus - i candidati al ruolo di ds della Fiorentina : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno. IL Milan DI Giampaolo – Cambiare, ma non troppo. Già una mezza rivoluzione in casa Milan è avvenuta dopo gli addii di Leonardo e Gattuso. Recuperato in extremis Maldini, si dovrà scegliere con attenzione un tecnico che sappia lavorare coi giovani rilanciando il progetto rossonero. A tal ...

Juventus - Paratici su tecnico idee chiare - ma ci vuole un pò di tempo : Ancora un po' di tempo. Che si tratti di ore, uno o più giorni non e' dato sapere. Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici

Allenatore Juventus - Paratici : “c’è un range di tecnici che stiamo valutando…” : Allenatore Juventus – La Juventus continua la caccia al nuovo Allenatore, la decisione definitiva arriverà entro le prossime ore. Nel frattempo importanti dichiarazioni da parte di Paratici: “c’è un range di allenatori che stiamo valutando. Abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando. Non c’è un tempo limite, un po’ di tempo ci vuole, poi si saprà il nuovo Allenatore. Sarri ha detto di avere nostalgia ...

Nuovo allenatore Juventus – Paratici prende tempo : “non c’è fretta - abbiamo le idee chiare” : Paratici non si sbilancia sul Nuovo allenatore della Juventus: le parole del ds bianconero “C’è un range di allenatori che stiamo valutando. abbiamo le idee chiare e stiamo lavorando. Non c’è un tempo limite, un po’ di tempo ci vuole, poi si saprà il Nuovo allenatore“. Il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, fa ‘melina’ sul nome del Nuovo tecnico che sostituirà Massimiliano Allegri ...

Juventus - nuovo allenatore e caso Pogba : Paratici esce allo scoperto : Juventus – Presente a Napoli per la manifestazione ‘Football Leader’ in cui sarà premiato, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici è tornato a parlare, affrontando tanti temi, sia sul nuovo allenatore che sul possibile ritorno di Pogba. Parole importanti soprattutto visto il clima creatosi intorno al caso allenatore. Leggi anche: Juventus, ritorna Pogba: “Di Marzio” rivela il nuovo retroscena! Juventus, ...

POGBA ALLA Juventus?/ Paratici al lavoro - contatti con Raiola : ecco l'alternativa : Paul POGBA ALLA JUVENTUS? Paratici al lavoro per il grande ritorno, il francese è sul taccuino anche del Real Madrid: spunta l'alternativa.

La Juventus lavora per il futuro : Romagnoli e Pogba nel radar di Paratici (RUMORS) : La stagione calcistica ha chiuso i battenti, decretando la bocciatura di alcuni allenatori italiani: Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti, Rino Gattuso e Claudio Ranieri. Adesso le società sono impegnate nella ricerca degli eredi (tranne l'Inter che ha trovato in Conte l'erede di Spalletti) e tra queste c'è anche la Juventus, la quale aveva dichiarato che l'annuncio del nuovo tecnico sarebbe arrivato dopo le finali europee. Ora che ...

Calciomercato Juventus - nuovo colpo di Paratici : in arrivo un difensore : Calciomercato Juventus – Dal bianconero del Partizan Belgrado a quello della Juventus: Strahinja Pavlovic è pronto a diventare un nuovo giocatore della Vecchia Signora. Considerato in Serbia il nuovo Nemanja Vidic, il classe 2001 di Šabac ha ricevuto nei giorni scorsi una proposta di contratto da parte del club torinese. Leggi anche: Guardiola o Sarri? Crollano le quote e arriva […] More

Mercato Juventus - non solo Ramsey : colpo Paratici - ecco la nuova mezz’ala : Mercato Juventus- Tutto pronto per il nuovo Mercato bianconero in vista dell’estate come trapelato dalle ultime indiscrezioni, i bianconeri sarebbero pronti a mettere le mani su una nuova mezz’ala oltre l’arrivo già ufficializzato di Ramsey. Paratici starebbe tentando di portare i bianconero Milinkovic Savic, il quale avrebbe superato Pogba nelle gerarchie della società juventina. 80 […] More

Mercato Juventus - Paratici piomba sul gioiello del Chelsea : Mercato Juventus – Sta nascendo la nuova Juventus di Maurizio Sarri: l’allenatore italiano è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore della ‘Vecchia Signora’, dopo l’esperienza in Inghilterra con il Chelsea che si è conclusa con il successo nella finale di Europa League. Salvo clamorosi colpi di scena, l’ex tecnico del Napoli quindi subentrerà a Massimiliano Allegri. E così anche il […] More

Repubblica : Sarri a Milano per incontrare Paratici. Juventus sempre più vicina : Continua il palleggio mediatico tra Sarri e Guardiola per la panchina della Juve. In serata arrivano notizie di un imminente incontro tra Maurizio Sarri e Fabio Paratici. Il tecnico toscano partito da Londra avrebbe fatto tappa a Milano nel suo viaggio verso Firenze per incontrare il dirigente bianconero. Repubblica lancia un video e scrive che Sarri è rientrato in Italia e come prima tappa ci sono Milano e l’hotel Palazzo Parigi dove ...