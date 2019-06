Guardian | l’ok di Abramovich libera Sarri per la Juve E pensa ad Allegri

ilnapolista

(Di sabato 8 giugno 2019) Anche ilnon ha più dubbi che saràil prossimo allenatore dellantus. Nell’edizione di questa mattina riporta dell’ottimo esito dell’incontro a Londra tra Ramadani e i dirigenti del Chelsea, in cuiavrebbe dato il via libero definitivo per il tecnico toscano che non è più l’allenatore dei Blues. Restano ora da definire gli ultimi accordi con la dirigenza bianconera prima dell’ufficialità della notizia che, come anticipato da Sky Sport, potrebbe arrivare già lunedì. Ilparla anche del possibile successore dial Chelsea, c’è un’ampia griglia di nomi, tra cui anche quello dell’ex ct di Torino Massimiliano. Si parla anche di Nuno Espírito Santo, attuale tecnico del Wolverhampton, Javi Gracía del Watford e Laurent Blanc. Secondo i bookmakers però resta Frank Lampard, che nell’ultima ...

