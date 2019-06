Ermini in pressing sui consiglieri del Csm autosospesi Magistratura Indipendente li

huffingtonpost

(Di sabato 8 giugno 2019) Non si deve dimettere nessuno dei togati diche si sono- insieme a un collega di Unicost - dopo che il loro nome è stato scritto nelle carte dei pm perugini su Luca Palamara. È la posizione posizione della corrente dellamoderata, che era stata anticipata nelle scorse ore. Adesso, però, c’è l’ufficialità: arriva con una nota diffusa a margine dell’assemblea blindatissima della corrente centrista. “Perdevono anzi riprendere a esercitare le loro funzioni, tornando a Palazzo dei marescialli”. Ai, si sottolinea nel documento, è stata rinnovata la “fiducia”.Il nuovo endorsement della corrente ai suoi tre membriarriva dopo un incontro di Corrado Cartoni, Antonio Lepre, Paolo Criscuoli e Gianluigi ...

