Bianca Balti | «Io e mia figlia | cresciute insieme»

«Dodici anni fa ero una bambina e ho avuto una bambina. Da allora, Matilde è stato il mio vero amore».dedica alla sua primogenita un tenero post in occasione del suo dodicesimo compleanno, in cui spiega come l'arrivo della primal'abbia totalmente cambiata. «Lei è cresciuta, io sono cresciuta», scrive la modella italiana, raccogliendo migliaia di like in poche ore. «Abbiamo condiviso ...

dolcegabbana : Bianca Balti wore Dolce&Gabbana to Charlotte Casiraghi and Dimitri Rassam's wedding in Monaco. #DGWomen #DGCelebs - JamesBo03305674 : Model Bianca Balti - larrythingxs : RT @gucciartx: Bianca Balti for Ermanno Scervino Menswear S/S, 2010. -