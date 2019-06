VIDEO Mondiali calcio femminile 2019 | stadi e città in cui si giocano le partite

DIRETTA COLOMBIA UCRAINA U20/ Streaming VIDEO e tv : il cammino fin qui - Mondiali U20 - : DIRETTA COLOMBIA UCRAINA U20 Streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live del quarto dei Mondiali Under 20, oggi 7 giugno,.

DIRETTA ITALIA POLONIA U20/ Streaming VIDEO Rai : le parole di Nicolato - Mondiali - : DIRETTA ITALIA POLONIA U20 Streaming video e tv Rai: orario, probabili formazioni, quote e risultato live degli ottavi dei Mondiali U20, oggi 2 giugno,.

Mondiali calcio femminile 2019/ VIDEO - bell'Italia contro Svizzera. La Ct : seguiteci! : Mondiali calcio femminile 2019: l'Italia convince contro la Svizzera nell'ultimo test match prima della partenza. La Ct chiama gli italiani.

Mondiali calcio femminile 2019/ VIDEO - ecco la Germania : 'Sappiamo cosa vogliamo' : Mondiali calcio femminile 2019: la Germania, otto volte campione d'Europa, si è voluta presentare con un Video nel quale dà un calcio ai pregiudizi.

VIDEO/ Ecuador Italia U20 - 0-1 - : highlights e gol - azzurri agli ottavi - Mondiali - : Video Ecuador Italia U20, risultato finale 0-1,: highlights e gol della partita per il girone B dei Mondiali di Polonia. azzurri agli ottavi.

VIDEO Italia-Ecuador 1-0 - Highlights - gol e sintesi Mondiali Under 20. Decisivo il gol di Pinamonti : Ai Mondiali Under 20 di calcio l’Italia è già agli ottavi: gli azzurrini superano 1-0 l’Ecuador ed ora si giocheranno il primato nel girone con il Giappone. Decisiva la rete di Pinamonti al 15′, ma Plizzari tiene inviolata la porta con almeno quattro grandi parate oltre al rigore neutralizzato ai sudamericani. Highlights Italia-Ecuador 1-0 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

VIDEO Barbara Bonansea : “Dobbiamo essere ambiziose ai Mondiali in Francia” : Per la Nazionale italiana di calcio femminile, l’appuntamento ai Mondiali 2019 (7 giugno-7 luglio), è molto atteso. La selezione nostrana non partecipa alla rassegna iridata da venti anni e quindi vuole assolutamente ben figurare per provare a passare il primo turno, nel girone con il Brasile, la Giamaica e l’Australia e da lì sognare. Ragazze ambiziose, che tanto sono cresciute nel biennio, desiderose di dimostrare tutto il proprio ...

VIDEO Calcio femminile - Valentina Cernoia : “Ai Mondiali Giamaica incognita - Brasile avversario più difficile” : La calciatrice della Nazionale italiana Valentina Cernoia analizza il girone che attende l’Italia ai Mondiali: “Non ho mai affrontato la Giamaica, saranno un’incognita, mentre mi aspetto l’Australia in forte crescita. Conosciamo bene il Brasile, squadra piena di talento, l’avversario più difficile“. LA VIDEO INTERVISTA A Valentina Cernoia roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

Mondiali di calcio femminili - Francia 2019 - il promo in onda sulle reti Rai (VIDEO) : Il promo dei Mondiali femminili di calcio - Francia 2019 sulle reti Rai. Inizieranno il 7 giugno. pic.twitter.com/VxXGgj8mDq — lallero (@SeeLallero) May 7, 2019 La Rai si è aggiudicata la trasmissione di alcune partite dei Mondiali di calcio femminile che prenderanno il via in Francia dal 7 giugno prossimo per un mese esatto. Vista la debacle della nazionale al maschile che non ci ha fatto permesso di srotolare la bandiera verde bianca e rossa ...