Tuffo nel lago di Como per festeggiare la fine della scuola | muore un quindicenne

Festeggiano la fine della scuola con un Tuffo nel lago : muore a 15 anni : Claudio Cartaldo Il 15enne originario del Ghana muore dopo un tuffo nel lago di Como. Inutili i soccorsi chiamati dagli amici Non ce l'ha fatta. È morto il ragazzo di 15 anni che a Como si era gettato nel lago dal pontile di viale Geno. Il giovane studente aveva deciso di festeggiare così, insieme ad alcuni compagni, la conclusione dell'anno scolastico. Dopo il tuffo, però, non è riemerso dall'acqua. I soccorsi lo hanno recuperato a ...

Annega nel Lago Maggiore dopo Tuffo con gli amici : il corpo è stato recuperato dopo alcune ore : Un quindicenne è Annegato oggi nel Lago Maggiore, ad Arona (Novara). Il suo corpo è stato recuperato nel tardo pomeriggio dai vigili del fuoco dopo un paio d’ore di ricerche il corpo. Il ragazzo era con alcuni amici sulle sponde del Lago: si è tuffato in un punto molto pericoloso e che già in passato aveva visto Annegare altri giovani. L'articolo Annega nel Lago Maggiore dopo tuffo con gli amici: il corpo è stato recuperato dopo alcune ore ...

Un concerto dei Beatles a Roma - a giugno un Tuffo indietro nel tempo : Un concerto-evento dei Beatles a Roma, nel 2019. La macchina del tempo che ci porterà indietro fino ai concerti dei Beatles si metterà in moto a giugno, il 1° giorno del mese. L'appuntamento si terrà sabato 1 giugno, a partire dalle ore 22.30, al Parco dell'Appia Antica; sul palco: i Beatles. Il gruppo originale ovviamente non ci sarà ma quel che si attende è una vera e propria rievocazione, una serata in omaggio alla band che ha scritto la ...

Un Tuffo nel passato con lo Spring Regency Ball della CNDS. Ospite l’incantevole Jennifer Mischiati : Si è tenuto alla Pinacoteca del Tesoriere lo Spring Regency Ball, organizzato dalla Compagnia Nazionale di Danza Storica di Nino Graziano Luca (prossimamente docente a La Sapienza del corso di Alta Formazione “Galatei e buone maniere – Percorsi nel Costume”), per dare risalto al dipartimento Rome Regency Dancers della Compagnia Nazionale di Danza Storica curato da Giorgia De Luca. L’evento è stato ispirato ai Balli di epoca Regency, che ...

Un Tuffo nella periferia romana degli anni Settanta : al Ghione arrivano le 'Storie bastarde' : L'estrema periferia di Roma, con i sapori e le emozioni che l'hanno contraddistinta tra gli anni Settanta e i Novanta, arriva in scena al Teatro Ghione. Fino a domenica 12 maggio, infatti, il ...

Un Tuffo nel Rinascimento nel nome di Leonardo : Previsti spettacoli anche dopo cena , con l'aggiunta dell'esibizione dell' Uomo Vitruviano in Corso Matteotti. Presenti per il taglio del nastro il sindaco Simone Millozzi e la vicesindaca Angela ...

“Totti se mi saluti mi Tuffo nel Tevere” : il giovane tifoso della Roma mantiene la promessa [VIDEO] : Un tuffo nel Tevere per mantenere una promessa fatta a Francesco Totti: il gesto folle del tifoso giallorosso Gabriel Camanni Tutto è nato grazie ad un commento sotto uno scatto social di Francesco Totti, che ben presto si è trasformato in una promessa mantenuta. “Se mi saluti mi butto nel Tevere”: ha promesso Gabriel Camanni al Pupone sotto un suo post su Instagram. “A bomba“: ha risposto l’ex capitano della ...

