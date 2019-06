Torino | devi ripartire da Sirigu e Belotti!

lanotiziasportiva

(Di venerdì 7 giugno 2019) Ildi Walter Mazzarri dovrà confermare quanto di buono fatto vedere in questa stagione. Una delle sorprese del campionato, che per poco non ha centrato la qualificazione in Europa. Il presidente Cairo sarà sicuramente soddisfatto della stagione e, per questo, potrà alzare l’asticella per il prossimo anno.CONFERME – Da un lato, bisogna dare merito al lavoro fatto da Walter Mazzarri che si conferma un tecnico preparato e pronto a dare un’identità ad ogni squadra che allena. La prima richiesta, ovviamente, sarà quella di confermare Salvatore, uno dei migliori portieri della stagione, e Andrea Belotti. A meno di chiamate sponda Napoli o Roma, Izzo dovrebbe rimanere a, così come Ansaldi e Rincon.DELUSIONI – La delusione della stagione è sicuramente Zaza, da cui ci si aspettava qualcosa in più. L’attaccante sarà riscattato e poi il futuro ...

VodafoneIT : @Guevara17 Ciao, ti confermo che siamo partiti ufficialmente con il 5G nelle città di Milano, Bologna, Torino, Roma… - sergimagugliani : RT @leonodo2: @matteosalvinimi BRE-BE-MI KM 70 ! MA VAFFANCULO, FACCIA DI CULO CON SUPPOSTA ! ....e non penso che un ambulanza entri in au… - fabripep : @SimoneAvsim Se vuoi guardiola con due anni di anticipo spiace ma a qlks devi rinunciare altrimenti guardiola rima… -