Sammy Basso è cavaliere | la nomina di Mattarella per l' impegno nella ricerca

Sammy Basso nominato Cavaliere al merito da Mattarella : "Sono al settimo cielo" : Sammy Basso è stato nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Come riporta il Corriere della Sera, la decisione è stata presa in prima persona dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella . A 23 anni Sammy è il malato di progeria più longevo al mondo.Non si è mai arreso alla rara malattia genetica che porta all’invecchiamento precoce. Negli scorsi anni, oltre ad aver conseguito una ...

