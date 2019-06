Problemi di erezione | ecco da cosa possono derivare

vanityfair

(Di venerdì 7 giugno 2019) Terapia mansionale di KaplanPsicanalisiIpnosiProtesi del peneFarmaciIniezione intracavernosaLa cena era buonissima e non ci sono stati momenti noiosi. Poi un cocktail in quel bar di tendenza in centro, si torna a casa e inizia il gioco di sguardi. Ci si avvicina, le mani si sfiorano, i vestiti si posano più o meno ordinatamente sul pavimento. E si arriva alla famosa congiunzione, al dunque. Però qualnon va come programmato: lui in particolare non sembra pronto fisicamente. Fuor di eufemismo, l’sembra latitante. Azz, momento critico. Come si fa? I due amanti erano pronti a consumare, ma non sembra che l’appetito sessuale sarà soddisfatto. Un momento che capita a quasi tutte le coppie e non rappresenta un dramma. Eppure, questo scenario terrorizza alcuni uomini e getta nello sconforto quasi tutte le donne (o comunque l’altro partner). Psicologicamente è una battuta d’arresto ...

