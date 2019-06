Oms:600 mln malati per cibi contaminati

Oms: 600mlnperOgni anno le malattie di origine alimentare colpiscono 600 milioni di persone, il 40% sono bambini al di sotto dei 5 anni, e causano 125 mila vittime. Quasi 1 persona su 10 al mondo si ammala dopo aver mangiato. Sono i dati diffusi dall'Oms, in occasione della prima Giornata mondiale della sicurezza alimentare. Si tratta di una minaccia crescente per la salute. "L'accesso a quantità sufficienti di alimenti sicuri e nutrienti è fondamentale",raccomanda l'Oms.Rischi anche per lo sviluppo "socioeconomico".(Di venerdì 7 giugno 2019)