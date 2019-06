Migranti | a Pozzallo arrivati 62 migranti

Migranti : nave con 60 persone a bordo diretta a Pozzallo : Segui su affaritaliani.it

I Migranti sbarcano a Pozzallo. Salvini : "Accolti dal Vaticano" : Angelo Scarano I migranti salvati da rimorchiatore Asso25 sono sbarcati a Pozzallo. Il Viminale: "Saranno accolti a spese del Vaticano e dei vescovi italiani" Il rimorchiatore italiano Asso25 che ha recupearto circa 60 mmigranti in mare nel Mediterraneo è arrivato nel porto di Pozzallo. Il rimorchiatore di fatto i migranti sbarcheranno nel porto siciliano per poi essere ricollocati in strutture del Vaticano. Il rimorchiatore che ...

A Pozzallo la nave coi 62 Migranti : 16.32 La nave Asso 25 con 62 migranti a bordo ha attraccato nel porto di Pozzallo.Sul pattugliatore è salito il medico marittimo Vincenzo Morello per il primo controllo sulle persone soccorse, poi comincerà lo sbarco. I 62 migranti verranno trasferiti nel locale hotspot, che è stato riaperto dopo 5 mesi di stop.

A Pozzallo la nave coi 65 Migranti : 16.32 La nave Asso 25 con 62 migranti a bordo ha attraccato nel porto di Pozzallo.Sul pattugliatore è salito il medico marittimo Vincenzo Morello per il primo controllo sulle persone soccorse, poi comincerà lo sbarco. I 62 migranti verranno trasferiti nel locale hotspot, che è stato riaperto dopo 5 mesi di stop.

Migranti - a Pozzallo la nave Asso 25 con 62 a bordo. Salvini : li ospiterà il Vaticano : Ha attraccato nel porto di Pozzallo la nave commerciale Asso 25 con 60 uomini e due donne a bordo. La nave ha recuperato i Migranti ieri, in acque Sar maltesi e inizialmente era diretta a...

A Pozzallo i 62 Migranti soccorsi dalla Asso 25 in acque maltesi. Salvini : "Andranno in strutture della Cei - ognuno fa la sua parte" : Carlotta Sami, portavoce dell’Unhcr, denuncia:” 700 persone alla deriva in 24 ore nel Mediterraneo"

Migranti : anche due donne tra i 62 in arrivo a Pozzallo : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - Ci sono anche due donne, ma nessun minore, tra i 62 Migranti attesi a breve a Pozzallo, nel Ragusano. A bordo del rimorchiatore Asso 25 approderanno nel porto cittadino, dove la Prefettura ha già messo in moto la task force dell'accoglienza. Sulla nave non sarebbero sta

La nave Asso 25 verso Pozzallo con 50 Migranti : Cambio di rotta per la nave commerciale Asso 25 che ha recuperato, in acque Sar maltesi, 50 migranti: prima diretta verso Lampedusa, ora è stata dirottata nel porto di Pozzallo dove il suo arrivo è previsto dopo le 14

Migranti : diretta a Pozzallo nave Asso con 62 persone a bordo : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - E' diretto a Pozzallo, nel Ragusano, il rimorchiatore Asso 25 con a bordo 62 Migranti soccorsi ieri. La nave inizialmente aveva fatto rotta verso Lampedusa, come segnalato da Alarm Phone, ma nella notte sarebbe arrivata la decisione di cambiare porto di attracco. Ad ann

Migranti - nave “Asso 25” con cinquanta persone a bordo naviga verso Pozzallo : Una nave commerciale con a bordo 50 Migranti, soccorsi secondo alcune fonti in acque territoriali maltesi, è diretta verso il porto di Pozzallo. Inizialmente l’imbarcazione, il rimorchiatore Asso 25, era diretta verso Lampedusa, ma nella notte vi è stata la scelta di farlo dirigere verso il porto ragusano. Il ministero dell’Interno Matteo Salvini, secondo quanto si apprende, è stato informato e non avrebbe frapposto ostacoli. La ...