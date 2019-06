Inter-Icardi | è scontro totale | l’argentino non ha intenzione di andare via

Inter - Icardi ripercorre la stagione su Instagram : aria di addio? [VIDEO] : Mauro Icardi ripercorre su Instagram l’ultima stagione con la maglia dell’Inter: un video in bianco e nero per quello che potrebbe essere stato l’ultimo ricordo in nerazzurro. L’attaccante argentino richiama alla memoria i gol, le esultanze. Una stagione negativa sia dal punto di vista dei numeri che da quello extra-calcistico per Icardi che è sempre più fuori dai piani di Antonio Conte. L’intenzione di Icardi ...

Inter - Wanda Nara su Icardi : “se mi chiedesse di rinunciare a fare l’agente - lo farei” : “Se un giorno Mauro mi chiedesse di rinunciare a fare l’agente, lo farei”. Sono le dichiarazioni della moglie e procuratrice di Icardi, Wanda Nara, in un’Intervista rilasciata a L’Equipe. “Mi ha chiesto spesso consigli per le sue decisioni e poi mi ha detto “continua a fare tu”. Essendo la moglie di Mauro – continua l’agente dell’attaccante dell’Inter – non ho ...

Inter - la Roma insiste : sarebbe pronta l'offerta per Icardi : Uno dei giocatori più chiacchierati della prossima sessione estiva di calciomercato sarà sicuramente Mauro Icardi. Il centravanti argentino ha vissuto una stagione travagliata tra problemi di spogliatoio, con la fascia di capitano che gli è stata tolta a febbraio, e il problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco per quasi due mesi. Lo score testimonia che quello appena concluso è stato uno dei peggiori campionati disputati ...

Inter - Wanda Nara : "Agente? Se Icardi lo chiede - rinuncio'/ 'Mai Interessati soldi' : Dal futuro di Mauro Icardi all'Inter al suo ruolo di agente: Wanda Nara a tutto tondo in una lunga Intervista a L'Equipe.

TuttoSport : L’Inter offre Icardi al Napoli. Un affare da 70 milioni : Conte, appena arrivato sulla panchina dell’Inter è stato chiaro sul futuro di Icardi, non lo vuole in squadra, non vuole il giocatore che ha minato la serenità dell’ambiente nell’ultima stagione: vuole rompere col recente passato e tenere Icardi è un rischio troppo alto che non vuole prendersi. La società ubbidisce al nuovo tecnico e mette Maurito sul mercato. La volontà è quella di cedere il pacchetto completo, Wanda più Icardi entro il ...

Inter - Lautaro : “Icardi? Sono cose che deve risolvere lui…” : Lautaro Martinez, in ritiro con la nazionale argentina, ai microfoni di Tyc Sports parla del suo rapporto con Icardi e di quanto accaduto all’Inter nel corso della stagione. Ecco le sue parole. “Quando Sono arrivato, Mauro mi ha aiutato a integrarmi nel gruppo, c’è sempre stato quando ho avuto bisogno di lui. Poi è successo quello che è successo, ne abbiamo parlato al nostro Interno e il resto Sono cose che deve ...

Calciomercato Roma : suggestione Icardi - ma è colpa dell’Inter : Calciomercato Roma: suggestione Icardi, ma è colpa dell’Inter In casa Roma continuano le manovre atte ad ufficializzare il nuovo allenatore, che sembra ormai quasi scontato essere il portoghese Paulo Fonseca. L’attuale tecnico dello Shakhtar Donetsk sarebbe infatti disposto a pagarsi una parte della clausola rescissoria che lo lega agli ucraini – del valore totale di 5 milioni di euro – per poter sposare il progetto ...

Calciomercato Roma - chiesto Mauro Icardi all’Inter : potrebbe rientrare nell’operazione Dzeko : Il club giallorosso si è informato sulla situazione Icardi, provando ad inserirlo nell’operazione che porterebbe Dzeko in nerazzurro La Roma ci prova per Mauro Icardi, la società giallorossa ha messo gli occhi sull’attaccante dell’Inter che potrebbe rientrare nell’operazione Dzeko. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Le parti da qualche settimana stanno portando avanti la trattativa per il bosniaco, che ha rifiutato il ...

Inter - Icardi vorrebbe un colloquio con Steven Zhang e Antonio Conte : In casa Inter a tenere banco è sempre il futuro di Mauro Icardi. La stagione del centravanti argentino è stata sicuramente negativa e a dimostrarlo c'è lo score, che recita undici reti in campionato. Non solo i numeri, però, testimoniano l'annata insufficiente visto che Maurito spesso è stato al centro delle polemiche. In particolar modo a partire da febbraio, quando il club ha deciso di togliergli la fascia di capitano per affidarla a Samir ...

Inter - secondo Biasin l'allenatore Conte sarebbe disposto a dare una possibilità a Icardi : Da poco meno di una settimana è cominciata ufficialmente l'avventura di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter. Il tecnico ieri era in sede, dove ha avuto un vertice di mercato con i dirigenti e con il presidente, Steven Zhang, prima di recarsi alla Pinetina, ad Appiano Gentile, per un sopralluogo. Uno dei giocatori che fanno discutere maggiormente è Mauro Icardi, il cui futuro continua ad essere un vero e proprio rebus. La stagione del ...

Inter - Marotta incontrerà Wanda Nara per comunicarle il destino di Icardi : Il nuovo ciclo dell'Inter è partito settimana scorsa con l'ufficialità del nuovo allenatore, Antonio Conte. L'ex tecnico ha firmato un contratto triennale fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più ricchi bonus. Sabato c'è stata la prima uscita ufficiale da allenatore dell'Inter insieme ai dirigenti della società, al presidente, Steven Zhang, e al patron del club e di Suning, Jindong Zhang. Ieri, invece, prima full immersion ...

Calciomercato Inter - accordo raggiunto con Edin Dzeko. E se parte Icardi… : Il club nerazzurro ha raggiunto l’accordo con l’agente di Dzeko, adesso incontrerà la Roma per chiudere la trattativa tra club L’obiettivo numero uno per l’attacco dell’Inter è Edin Dzeko, individuato come profilo ideale per rinforzare il proprio reparto offensivo. LaPresse/Reuters L’intesa con l’entourage del giocatore è stata già raggiunta, con il bosniaco che andrebbe a firmare un contratto di ...

Inter scatenata sul mercato : Lukaku - a un passo dal sì. E Mauro Icardi che fa? : L'Inter è sempre più vicina a Romelu Lukaku, il bomber dello United che Conte vuole fortemente per prendere il posto di Mauro Icardi nella sua nuova Inter. Sfruttando il rapporto preferenziale con l' agente del giocatore Federico Pastorello, Marotta ha già trovato un accordo economico con l' attacca

Inter - quattro i possibili bocciati di Conte : tra questi ci sarebbe Icardi : L'Inter ha cominciato a pianificare la prossima stagione insieme al nuovo tecnico, Antonio Conte, ufficializzato in settimana. Un progetto importante a giudicare anche dall'investimento fatto con l'ex allenatore del Chelsea che ha firmato un accordo triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. Sabato il tecnico era a Milano insieme ai vertici della dirigenza (Marotta, Ausilio e Antonello), il presidente, ...