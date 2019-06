Come è andato l' incontro che ha sancito la tregua tra Salvini e Di Maio

agi

(Di venerdì 7 giugno 2019) E alla fine il faccia a faccia tra Luigi Die Matteoc'è stato. Lontano da riflettori e telecamere, i due vicepremier si sono visti nel primo pomeriggio a palazzo Chigi. Era da settimane che i due leader non si incontravano, sin dalla campagna elettorale per le europee, quando i rapporti erano precipitati ai minimi termini. L'esito dell', durato circa un'ora, viene affidato a una nota congiunta: "Il governo deve andare avanti", confermano all'unisono i due vicepremier, che definiscono il confronto "utile, positivo e cordiale" per fare il punto sulle priorità da realizzare in tempi brevi e per riavviare un "dialogo costruttivo" con l'Europa che rimetta al centro, "dopo anni di governi passivi, gli italiani". Tra gli obiettivi da realizzare, concordano Di, c'è l'abbassamento delle tasse, tema definito "prioritario per il rilancio del Paese". ...

