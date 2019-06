Allarme povertà in Madagascar | l' ONU richiede maggiori aiuti umanitari

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Tre giorni in visita insono stati sufficienti per lanciare un segnale d'a tutto il mondo: a farlo è stata Ursula Mueller, Sottosegretario generale delle Nazioni Unite: "Sono appena arrivata in", ha twittato il 2 Giugno, "per aumentare la consapevolezza sulla situazionea, in particolare sull'insicurezza alimentare, su malattie ed epidemie ricorrenti e sulla vulnerabilità ai disastri naturali". Ilè ridotto alla fame Dai report dell'OCHA, Ufficio dell'ONU addetto agli affari, si contano nel Paese africano attualmente quasi 42.000 bambini sofferenti di malnutrizione, tra cui 7000 fortemente a rischio. La mancanza di sicurezza alimentare colpisce 1,3 milioni di persone, dato allarmante che ha fatto scattare lo stato d'emergenza su buona parte del territorio nazionale....

