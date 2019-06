Alitalia | da record | nei primi mesi del 2019 è stata la più puntuale al mondo

meteoweb.eu

(Di venerdì 7 giugno 2019) Con l’87,9% dei voli atterrati in orario,si conferma la compagnia aerea piùalneicinquedel. Lo certifica FlightStats, autorevole società indipendente Usa che ogni mese stila la classifica della puntualità dei principali vettori mondiali, confrontando i dati di compagnie paragonabili per dimensioni e network. Dalle rilevazioni emerge che nel mese maggio di quest’annosi è classificata al terzo posto fra i vettori europei con un indice di puntualità dell’84%, più alto di 5,2 punti percentuali rispetto alla media delle compagnie che a livello mondiale che si attestano sul 78,8%. Sul questo dato mensile hanno pesato alcuni fattori esterni ed eccezionali, come la straordinaria ondata di maltempo che ha colpito diversi scali italiani e il blocco nei servizi tecnologici di alcuni fornitori internazionali che hanno ...