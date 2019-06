Addio vecchia carta d’identità | l’Unione Europea la manda in pensione per evitare frodi

Blastingnews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Va inil vecchio modello di, quelloceo. In tutta Europa circoleranno documenti di riconoscimento simili tra loro e più sicuri, che potranno così far diminuire il rischio di. Infattiha appena approvato un regolamento che definisce tutti i requisiti minimi comuni da rispettare per gli Stati membri. Inoltre, per effetto delle nuove norme, saranno uniformi anche la tipologia e il numero di informazioni richieste per poter identificare una persona. Innanzitutto sarà uguale il modello utilizzato nella realizzazione in tutti i Paesi: una tessera simile alle carte di credito. Inoltre ciascun pezzo rilasciato conterrà una zona per la lettura ottica e dovrà essere conforme alle norme di sicurezza minime proposte dall’Icao, l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale....

