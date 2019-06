Xi e Putin allo zoo di Mosca | “Vladimir è il mio migliore amico”

Kim Jong-Un e Putin - consulto con messaggi a Trump. E il maresciallo si (tra)veste come il nonno : Tra bodyguard maratoneti e agenti in guanti bianchi, i retroscena del primo incontro fra lo zar e il leader nordcoreano. Due mesi fa, l’incontro fra Kim e il presidente americano

Kim Jong-un in Russia - Putin tenta la mossa del cavallo per beffare Trump : Mentre la velleitaria Unione Europea procede in ordine sparso e litigioso verso le incognite post-elettorali e le sfide sovraniste cui non è estranea l’ingerenza russa, Mosca porta avanti imperterrita la sua ambiziosa manovra a tenaglia: accerchiare l’Ue, indebolirla, disgregarla e contemporaneamente rafforzare il “progetto Eurasia”, ossia il grande disegno Putiniano di uno spazio che vada dall’Atlantico all’Oceano Pacifico, una ...