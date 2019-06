Tony Iommi e Ian Gillan insigniti con una medaglia per aver aiutato i terremotati armeni

optimaitalia

(Di giovedì 6 giugno 2019) Nel 1988e Ianparteciparono all'iniziativa Smoke on the water, la cover dei Deep Purple in una vesione all star che serviva a raccogliere dei fondi per la ricostruzione dopo lo spaventoso terremoto che ina uccise 38.000 persone. La canzone uscì l'anno successivo e la città di Spitak, epicentro del sisma, era ancora distrutta. Nelle ultime ore il chitarrista e fondatore dei Black Sabbath insieme alla voce dei Deep Purple hanno ricevuto unacome ringraziamento per la loro generosità nella città di Yerevan, in presenza del primo ministro Nikol Pashinyan. In loro compagnia c'era anche John Dee, l'organizzatore di eventi benefici che mise in piedi anche la versione "Rock Aida" di Smoke on the water. Seppur provenienti da due formazioni diverse,e Ianavevano lavorato insieme all'album "Born Again" (1983) dei ...

