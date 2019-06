Ritirati dal commercio alcuni lotti di una nota pillola anticoncezionale MARCHIO | LOTTI

Curcuma - integratori Ritirati dal mercato : aumentano i casi di epatite : aumentano i casi di epatite colestatica acuta, causata dal consumo di integratori a base di Curcuma. A svelarlo il Ministero della Salute, secondo cui sarebbero numerose le persone colpite dalla patologia, nella sua forma non infettiva e non contagiosa. I casi (in tutto 15 a maggio) sono stati segnalati all’ISS, l’Istituto Superiore di Sanità, che a provveduto a ritirare alcuni prodotti dal mercato a scopo precauzionale, effettuando ...

Batteri fecali nella tisana per il ventre piatto : lotti Ritirati dal mercato : ritirati dal mercato con azione volontaria da parte dell'azienda produttrice, la Coswell, alcuni lotti di una tisana L'Angelica, la "ventre piatto ...

Integratori alimentari Ritirati dal mercato - 10 casi di epatite segnalati al Ministero della Salute : Il Ministero della Salute ha provveduto al richiamo di alcuni lotti di Integratori alimentari alla curcuma per eventuale rischio chimico. Varie le ditte coinvolte: si sarebbero registrati 10 casi di epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa, riconducibili al consumo di questi prodotti.Continua a leggere

Tatuaggi e cosmetici non a norma - maxi sequestro dei Nas : Ritirati dal mercato 15mila prodotti per oltre 150mila euro : Decine di migliaia di confezioni cosmetici e pigmenti per Tatuaggi non a norma sono stati sequestrati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in due operazioni in Puglia ed Emilia Romagna. Il Nas di Bari, nel corso dei controlli presso un’azienda pugliese, ha rinvenuto 40mila confezioni di cosmetici privi di registrazione sul portale europeo necessaria per la loro commercializzazione. I prodotti, che hanno un valore di circa 150 mila ...

Tutti i nomi dei formaggi francesi contaminati Ritirati dal Ministero della Salute : anche a marchio Carrefour - Lidl - Auchan e non solo : Quali sono i formaggi francesi contaminati oggetto dell'ultimo provvedimento del Ministero della Salute e dunque ritirati dal mercato? Nelle ultime ore, l'allerta intorno ad una specifica tipologia di prodotti è partito dalle autorità francesi per svilupparsi in tutta Europa e dunque in Italia dove gli alimenti in questione (appunto) sono venduti sotto più nomi e anche marchi (di varie e conosciutissime catene di supermercati). Considerando che ...

Richiami alimentari - allerta Escherichia Coli : formaggi Ritirati dal mercato [MARCHE e LOTTI] : Rischio contaminazione Escherichia Coli per alcuni formaggi francesi a base di latte crudo. Il ministero della Salute segnala che le autorità francesi, “attraverso il sistema europeo di allerta rapido alimentare (Rasff), hanno comunicato l’insorgenza di casi di sindrome emolitica uremica riconducibile al consumo di formaggi francesi a latte crudo. I formaggi coinvolti provengono dallo stabilimento con numero di riconoscimento FR 26 ...

Bologna - Ritirati 18mila panini avariati dalle mense delle scuole : Ad accorgersi di alcune macchie scure sui panini sono stati i dipendenti della Ribò, società che distribuisce i pasti nelle mense di tutte le scuole bolognesi.Continua a leggere

Aifa lancia l'allarme - alcuni farmaci portano all'invalidità : Ritirati dal mercato : L'Aifa ha lanciato l'allarme per alcuni farmaci di uso comune che potrebbero portare ad effetti collaterali molto seri. I medicinali in questione sono quelli contenenti fluorochinoloni che potrebbero portare a "reazione avverse invalidanti, sia di lunga durata che permanenti, principalmente a carico del sistema nervoso e muscoloscheletrico". Aifa chiede il ritiro dall'uso comune di diversi farmaci Assumendo questi medicinali, nei casi più gravi, ...

Alcuni antibiotici saranno Ritirati dalle farmacie : causano gravi reazioni : (Foto: Joe Raedle /Getty Images) reazioni avverse pericolose, “invalidanti, di lunga durata e potenzialmente permanenti” a carico del sistema muscolo-scheletrico e del sistema nervoso. È questa la ragione che ha spinto, su segnalazione dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) a lanciare un allarme sull’utilizzo di antibiotici fluorochinolonici e chinolonici (ecco cosa dice la nota dell’Aifa). Effetti ...