Meteo | caldo e temperature in aumento ma con rischio grandine e trombe d’aria

Meteo - è subito allarme caldo : scatta il bollino rosso per il weekend - oltre +40°C al Centro/Sud! : Meteo – Dopo il freddo e le piogge eccezionali del mese di Maggio concluso la scorsa settimana con anomalie termiche negative senza precedenti negli ultimi decenni (attendiamo i dati ufficiali), questo Giugno è iniziato all’insegna del gran caldo nel Nord Italia dove ieri le temperature hanno raggiunto addirittura +32°C nel cuore delle Alpi, ad Aosta e Bolzano. Ha fatto ancora più caldo in Europa, con +33°C a Parigi e +35°C a Potsdam ...

Meteo. Da venerdì caldo africano al CentroSud. Temporali a Nord : La circolazione ciclonica che staziona sull’Italia condizionando il tempo delle nostre regioni meridionali, e marginalmente di quelle centrali, con frequenti Temporali e temperature inferiori alla norma, tra martedì e mercoledì si trasferirà definitivamente verso est, lasciando spazio gradualmente alla rimonta dell'Alta pressione africana. Per questo motivo ci attendiamo un netto miglioramento del tempo al Sud, dove a partire da venerdì, le ...

Previsioni Meteo : ondata di caldo in arrivo al centro-sud - fino a 33°C. Forti temporali al nord : L'estate vuole cominciare col piede giusto sull'Italia dopo diverse settimane fresche e molto instabili : già da qualche giorno stiamo toccando i 30/31°C al nord Italia, ma nei prossimi giorni...

Meteo Alto Adige : con il caldo inizia lo scioglimento della neve : In Alto Adige, dove fino a pochi giorni fa l’inverno era ancora protagonista, è iniziato lo scioglimento della neve in quota: il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin ha spiegato che lo zero termico attualmente si trova a 3.800 metri e con queste temperature si sciolgono circa 10 cm di neve al giorno. Considerando che a 2.800 metri attualmente il manto nevoso misura ancora 2,40 metri, certamente il processo sarà lungo. L'articolo Meteo ...

Meteo - Italia divisa in 2 : temperature fino a 30° e pioggia incessante. Caldo afoso o temporali copiosi? Dipende da dove vivete : Fra poco sarà solo questione di fortuna e geolocalizzazione: infatti l’Italia sarà divisa in due dal punto di vista Meteorologico e climatico quella che vedremo nelle prossime ore. Con l’intensificarsi degli effetti dell’anticiclone delle Azzorre al Nord e al Centro con relative ore di sole e Caldo, infatti, avremo contemporaneamente anche un persistenza di instabilità Meteo al sud dove invece assisteremo a improvvisi scrosci di pioggia e anche ...

Meteo - è in arrivo l’estate : inizio settimana ancora incerto con temporali - poi scoppia il caldo : Dopo l'ultimo mese di maggio, decisamente autunnale dal punto di vista Meteorologico, ormai alle spalle, giugno sarà più clemente e segnerà l'inizio dell'estate. E' quanto affermano gli esperti, secondo i quali nel corso della settimana che sta per cominciare il termometro potrà addirittura arrivare a toccare i 38 gradi centigradi. Ma, prima, bisognerà sopportare qualche altro giorno di instabilità, con rovesci e pioggia soprattutto sulle ...

Meteo - esplosione di caldo nel weekend con temperature oltre i 30 gradi : Il mese di giugno inizia, almeno per una parte d’Italia, con un weekend “estivo”. Le temperature, finalmente in aumento, dovranno far dimenticare il mese di maggio decisamente autunnale appena trascorso. Ma se al Centro-Nord le previsioni Meteo per il weekend sono clementi, un vortice ciclonico manterrà ancora condizioni di forte instabilità al Sud. Le regioni meridionali e parte di quelle centrali continueranno infatti a essere interessate da ...

Giro d’Italia 2019 - le previsioni Meteo della Feltre-Croce d’Aune. In arrivo un caldo estivo : Una giornata che ci resterà nel cuore e nel cervello? Gli appassionati di ciclismo se lo augurano. Oggi, 1° giugno, sulle strade del Giro d’Italia 2019 andrà in scena la ventesima tappa: 194 km da Feltre al Monte Avena. Una stage super impegnativa, con cinque salite da affrontare e con il terreno giusto per far saltare il banco e cambiare gli equilibri. Richard Carapaz ha lo scettro e vestito di rosa può vantare un vantaggio di ...

Meteo Giugno - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : breve ritorno di anticiclone e caldo - poi ancora maltempo : L’arrivo dell’estate Meteorologica dividerà l’Italia in due: si attende, infatti, un weekend di maltempo al Centro-Sud, mentre il Nord si godrà sole e gran caldo. Dopo un mese di maggio anomalo dai tratti tipicamente invernali sul nostro Paese, la voglia di estate, soprattutto per gli amanti del caldo, è incontenibile. Dopo un primo weekend di Giugno di maltempo, la prima settimana del mese sarà finalmente caratterizzata dal ritorno di ...

Meteo - l’Italia si spacca in due nel weekend : forti temporali e freddo anomalo al Centro/Sud - caldo estivo al Nord : Meteo – L’Italia si spacca a metà, dal punto di vista Meteorologico, in vista del primo weekend di Giugno e dell’estate Meteorologica 2019: al Nord splenderà il sole e arriva il gran caldo, con picchi di +30°C nella giornata di Domenica, mentre al Centro/Sud continuerà il maltempo con temperature di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo. Attenzione ai forti temporali che interesseranno gran parte del Centro/Sud ...

Giro d’Italia 2019 - le previsioni Meteo della tappa di oggi Treviso-San Martino di Castrozza : in arrivo il caldo : Siamo entrati nella fase decisiva del Giro d’Italia 2019, con le ultime tra frazioni che decreteranno il vincitore della maglia rosa. Questo trittico di emozioni si apre oggi con la diciannovesima tappa, 151 km da Treviso a San Martino di Castrozza. I corridori dovranno affrontare un GPM di terza categoria e uno di quarta prima della salita finale di 13,6 km, adatta ai passisti-scalatori, vista la pendenza media di poco inferiore al ...

Meteo weekend : finalmente il caldo. Ma non per tutti! : Il maggio peggiore che si ricordi dal punto di vista Meteorologico si chiuderà oggi, Venerdì 31, con un vasto campo di alta pressione, di origine oceanica, si allungherà verso l'Europa occidentale, abbracciando anche parte dell'Italia. Questo fine settimana si avrà dunque un tempo soleggiato e progressivamente più caldo al Nord, Sardegna e Toscana: temperature tipiche da inizio estate con valori nella norma o al di sopra nelle regioni ...

Arriva il caldo! Meteo - scoppia l’estate : temperature fino a 32 gradi : Sole e caldo in arrivo.Il vortice di origine polare che sta interessando l’Italia scivolerà verso Sud nei prossimi giorni, nel contempo l’alta pressione delle Azzorre guadagnerà terreno sul resto delle regioni. Nel corso del prossimo weekend, tra sabato 1 e domenica 2 giugno, mezza Italia si troverà in piena estate, il resto dovrà fare i conti ancora con temporali e grandinate. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che dalla giornata di ...

Meteo Italia : svolta nei primi di Giugno - arriva il caldo! : L'ennesima perturbazione di questo Maggio altamente instabile e più fresco della norma sta interessando la penisola: fra oggi e domani dispenserà piogge e temporali diffusi, anche di forte...