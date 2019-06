Magari muori

termometropolitico

(Di giovedì 6 giugno 2019) È abbastanza noto come funziona il condizionamento mentale delle radio, e soprattutto la politica che c’è dietro. A Miami e poi a Berlino i produttori si trovano per decidere quali saranno le hit che verranno waterboardate l’anno seguente a noi, prigionieri delle nostre automobili. Quando succede, i brani sono talmente orrendi che tentiamo di cambiare stazione, ma le troviamo anche negli altri canali, proprio come un prigioniero tenta di divincolarsi senza successo. Alla centesima volta che sentiamo cuoreamore o babycrazy nei bar, in macchina, in ufficio, in autogrill, in palestra, negli spot di YouTube, il nostro cervello cede. Dice che va bene, è orecchiabile, ascoltiamola. La settimana dopo è la canzone più bella di sempre. Nessuno bada al testo. Di solito per salvaguardare la propria sanità mentale. In radio vai perché hai dei professionisti che lo permettono. Pensate a ...

