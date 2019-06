Italia Under 21 | i convocati di Di Biagio | fuori Calabria | presenti i big

Europei Under 21 calcio 2019 : i convocati dell’Italia. Ci sono Chiesa - Kean - Pellegrini e Zaniolo : tutti i big per Di Biagio : Gigi Di Biagio ha diramato le convocazioni per gli Europei Under 21 che andranno in scena proprio nel nostro Paese dal 16 al 30 giugno. L’Italia è stata inserita nel gruppo A ed esordirà contro la Spagna domenica 16 giugno (ore 21.00) allo Stadio Dall’Ara di Bologna, tre giorni dopo incrocerà la Polonia sempre nel capoluogo emiliano e poi chiuderà la fase a gironi contro il Belgio (sabato 22 giugno a Reggio Emilia). Le vincitrici dei ...

Europei Under 21 - ufficializzata la lista dei convocati dell’Italia : rosa pazzesca per il ct Di Biagio : Non ce la fa Calabria per infortunio, a disposizione del ct Di Biagio però ci sono tutti i pezzi da 90 per puntare al titolo europeo E’ stata ufficializzata la lista dei convocati azzurri per l’Europeo Under 21 che, per la prima volta, si disputerà in Italia. Sono 23 i calciatori che comporranno la Nazionale Italiana agli ordini del ct Di Biagio, che non potrà contare su Davide Calabria fermo per infortunio. Tutti presenti ...

Mondiali Under 20 - Italia-Mali ai quarti : diretta Sky e Rai : Il cammino dell’Italia Under 20 ai Mondiali di categoria attualmente in corso in Polonia prosegue con grande soddisfazione e vedrà già domani gli azzurri alle prese con i quarti di finale. Avversario degli azzurrini questa volta sarà il Mali, una formazione che, almeno sulla carta, potrebbe sembrare agevole da affrontare ma in realtà temibile soprattutto […] L'articolo Mondiali Under 20, Italia-Mali ai quarti: diretta Sky e Rai è ...

Mondiali Under 20 - Italia avanti con la rivelazione Mali. Azzurri favoriti per la vittoria del Mondiale - a 3.75 su Sisal Matchpoint : Quarto di finale che non ti aspetti nei Mondiali Under 20, l’Italia affronta il Mali che, a sorpresa, ha eliminato la nazionale argentina ai calci di rigore dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Gli Azzurrini invece, hanno battuto la Polonia padrona di casa e si presentano al match con 4 risultati utili consecutivi nella competizione, fatti di 3 vittorie, un pareggio e un solo gol subito dal Messico nella gara inaugurale. Numeri che fanno ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 : Italia maschile ai quarti di finale con le vittorie su Cina e Slovenia : Arrivano buone notizie dai Mondiali di Basket 3×3 Under 18 di Ulanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia. L’Italia si qualifica, infatti, per i quarti di finale del torneo maschile come seconda del girone A, dopo aver riportato due significativi successi nell’odierna giornata, la quarta. La formazione azzurra è stata in grado di superare, nel primo match odierno, la Cina, che godeva della testa di serie numero 1 e alla fine non è ...

Calcio - Giuseppe Bergomi su Italia-Mali Under20 : “Gli azzurrini sono organizzati. Abbiamo chance di andare avanti” : Per tutti è “Lo Zio” del Calcio italiano. Un campione del mondo, uno che sa come si fanno a vincere determinati trofei. In occasione della presentazione dell’Estate di Sky Sport, Beppe (Giuseppe, all’anagrafe) Bergomi ha parlato con OA Sport circa le possibilità dell’Italia di Paolo Nicolato nel suo percorso ai Mondiali Under 20: venerdì (alle 18.30) per gli azzurrini sarà infatti il momento di sfidare il Mali nei ...

Estate azzurra - William Hill interroga gli Italiani : otto su dieci pronti a seguire i giovani dell’Under 21 e le ragazze della nazionale femminile : Chiusi i campionati nazionali e la stagione europea, si apre un’Estate densa di emozioni sportive con l’inizio dei Mondiali di calcio femminile e degli Europei Under 21, che vedranno impegnate le due nazionali azzurre. William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, in prima fila per seguire le formazioni tricolore, ha interrogato gli italiani per capire come si preparano alle due competizioni. Mondiali di calcio femminile: un ...

Italia-Argentina - streaming e tv : dove vedere i quarti di finale del Mondiale Under 20 : dove vedere Italia – Argentina streaming e tv, quarti di finale del Mondiale Under 20 Italia Argentina streaming| Italia-Argentina si giocherà venerdì 7 luglio alle ore 18.30. Il match valevole per i quarti di finale di Mondiale Under 20 vedrà scendere in campo gli azzurrini, vittoriosi con la Polonia, e l’Argentina che ha eliminato il Mali. Italia – Argentina in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà ...

Mondiali Under 20 - per l’Italia ci sarà il Mali ai quarti. Nicolato : “Ci aspetta partita tosta” : Sette punti e primo posto nel girone, poi l’1-0 alla Polonia con il cucchiaio di Pinamonti. Adesso, ai Mondiali Under 20, l’Italia incontrerà sorprendente il Mali, capace di eliminare l’Argentina ai calci di rigore dopo una partita infinita. “Hanno battuto l’Argentina e hanno dimostrato di essere forti“, le parole del tecnico degli azzurrini Nicolato. “Sono i campioni d’Africa, in questo ...

Calcio - Mondiali Under20 : Italia-Mali ai quarti di finale. Data - programma - orari e tv : IL Mali ha appena conquistato l’accesso ai quarti di finale dei Mondiali Under 20 di Calcio: la Nazionale africana ha sconfitto ai rigori per 7-6 l’Argentina dopo l’1-1 dei tempi regolamentari ed il 2-2 dei supplementari. Saranno dunque i maliani ad affrontare la Nazionale italiana nei quarti di finale. Il match si disputerà venerdì 7 giugno alle ore 18.30 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky ...

Calcio - Mondiali Under20 2019 : ai quarti USA e Corea del Sud. L’Italia affronterà il Mali : Sono terminati gli ottavi di finale dei Mondiali Under 20 di Calcio: in Polonia oggi si sono disputate le ultime tre gare ad eliminazione diretta. Da pochi minuti l’Italia conosce il nome della prossima avversaria: ai quarti di finale gli azzurrini affronteranno i pari età del Mali, che hanno battuto ai rigori per 7-6 l’Argentina (2-2 dopo i supplementari, 1-1 nei regolamentari). Nel pomeriggio giocate altre due sfide: gli USA hanno ...

Rugby - Mondiali Under20 2019 : Australia-Italia 36-12. Oceanici troppo forti per gli azzurrini nella gara d’esordio : A senso unico la gara tra Australia ed Italia, la prima per gli azzurrini ai Mondiali Under 20 di Rugby, scattati in Argentina: la formazione oceanica ha vinto per 36-12 una sfida ampiamente dominata, nella quale soltanto nel finale si è rilassata, consentendo agli italiani di rimuovere lo zero dalla casella dei punti fatti. Nel primo tempo assolo australiano, con la meta al 7′ di Harris trasformata da Harrison ad aprire le danze ed il ...