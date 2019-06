Il tacco è mio e me lo gestisco io

Milan - Salvini torna all’attacco : “spero che mio figlio riesca a vedere almeno una vittoria nel derby” : Presente a Castelfranco Emilia per sostenere il candidato sindaco del centrodestra al ballottaggio di domenica, Salvini ha parlato anche di Milan Ennesimo duro attacco di Matteo Salvini al Milan, impegnato in questo periodo a rifondare i quadri dirigenziali e ad individuare il nuovo allenatore. Spada/LaPresse Presente a Castelfranco Emilia per motivi politici, il vicepremier si è soffermato sul momento vissuto dal club rossonero, ...

MPC : Lauber al contrattacco - "dico la verità e sto al mio posto" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

La moglie del boss scrive al tacco : "Su mio marito Saulle Politi solo chiacchiericcio di paese" : Nella mia rubrica sono solito partire da fatti reali per creare racconti di fantasia che sottolineano quegli aspetti che la cronaca non può mettere in luce, semplicemente perché non è suo compito ...