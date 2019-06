liberoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019) Palermo, 6 giu. (AdnKronos) -aldella Guardia di Finanza in. Questa mattina, nella caserma Giuseppe Cangialosi di Palermo, ildi divisione Riccardosi è insediato aldelle Fiamme gialle, prendendo il posto deldi brigata G

TV7Benevento : Gdf: cambio al vertice in Sicilia, al comando regionale il generale Rapanotti... - Italpress : Video: Gdf, cambio al vertice in Sicilia - thedoctorgigi : @mamabuange @massimo18787385 @poliziadistato @polizia04194441 @GDF Appunto sopratutto se servono per fare un contra… -