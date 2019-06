Un “rinascimento verde” per l’Italia è possibile

huffingtonpost

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Mentre la crisi ambientale si acuisce, si rafforza in maniera proporzionale l’impegno di manifestanti e attivisti per salvare l’Italia - e il pianeta - dall’emergenza climatica, che sta mettendo a rischio la sopravvivenza della nostra specie e non solo.Un impegno che ha portato i suoi frutti: durante la campagna per le europee, gli esponenti di 6 dei principali partiti in lizza per le elezioni Europee (+Europa, Europa Verde, Forza Italia, La Sinistra, M5S e Partito Democratico) hanno risposto alla petizione lanciata dai ragazzi di Fridays For Future Italia su Change.org, inviando anche le loro risposte agli utenti sulle problematiche da loro indicate come priorità da affrontare in Italia e a Strasburgo dopo l’appuntamento elettorale.La mobilitazione per il clima non dovrebbe essere una questione di partito: si tratta di una questione vitale che investe gli ...

