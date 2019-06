romadailynews

(Di mercoledì 5 giugno 2019)Daily News radiogiornale con all’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in Giuliano Ferrigno è arrivato il primo via libera alla procedura di infrazione contro l’Italia ha sede la Commissione Europea regola del debito non è stata rispettata nel 2018 nelnon lo sarà Nel 2020 è giustificata scrivere il tuo missario una procedura per debito eccessivo debito che ricorda la commissione nel suo documento offesa per €38400 ad abitante un training euro a testa per finanziarlo per Bruxelles rallentamento economico spiegazione Infatti era mio gatto è nel rispetto della regola e la retrcia su alcune riforme Pro crescita del passato come quella delle pensioni e giudice di Bruxelles è molto lo hanno preceduto da Giuseppe Conte ha provocato danni all’economia con le misure adottate nel corso dell’ultimo anno la decisione della commissione di richiamare ...

