UeD | Federico e Clarissa | è successo subito dopo le nozze Nessuno se lo aspettava

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Pochi giorni fa si sono detti sì.essersi conosciuti nello studio di Uomini e Donne, lo scorso 30 maggio erano arrivate le. Una cerimonia da favola, con tanti invitati vip e i loro sorrisi a far da cornice. CosìMarchese eGregucci sono diventati ufficialmente marito e moglie mettendo la prima pietra della loro nuova vita insieme. Oggi, a pochi giorni di distanza dal grande giorno, l’ex tronista siciliana ha però dichiarato che lei e il marito non partiranno per la luna di miele. Questa loro decisione, ovviamente, non ha nulla a che fare con la polemica post matrimonio che li ha travolti recentemente., tramite dei video caricati su Instagram stories, ha spiegato che lei e Gregucci resteranno in Italia semplicemente per godersi dei momenti di relax insieme ad amici e familiari. I neo sposi, vivendo in America per il resto dell’anno, vogliano ...

