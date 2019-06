Torta morbida di cioccolato

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 5 giugno 2019)diIngredienti 300 g diamaro 300 g di burro 150 g di zucchero un cucchiaio di Grand Marnier 6 uova burro e farina per lo stampo sale Preparazione 1) Spezzettate ile fatelo fondere con il burro a bagnomaria; separate i tuorli dagli albumi e sbattete i primi con lo zucchero e il Grand Marnier fino a ottenere una crema bianca e spumosa. Amalgamate i due composti in una terrina finché la consistenza diventa omogenea. 2) Montate a neve ben ferma gli albumi con un pizzico di sale e incorporateli delicatamente al composto dicon una frusta con un movimento dal basso verso l’alto. 3) Imburrate e infarinate uno stampo rotondo da crostata in ceramica di 24-26 cm di diametro o rivestitelo con la carta da forno; versatevi la crema ottenuta e cuocete nel forno caldo a 180° per 20 minuti: lasi gonfierà per poi riabbassarsi, ...

trovaricetta : Torta morbida con lamponi gluten free Ricetta di @Fra110284 qui: - IlmondodiAdry : TORTA MORBIDA CON CREMA AL LATTE SOFFICISSIMA, CREMOSA E BUONISSIMA! GOLOSISSIMA! #torta #ilmondodiadry #latte… - IlmondodiAdry : Torta morbida con crema al latte soffice e buonissima -