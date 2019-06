laragnatelanews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Non esistono ancora studi in grado di dimostrare che ledelpossano ridurre il rischio di cancro rispetto alle normali. Inoltre i livelli alti di nicotina possono portare dipendenza allo stesso modo delle altre soprattutto tra i più giovani. Sono moltissimi i giovanissimi che iniziano a fumare proprio questo genere di sigaretta, usandola quindi non per smettere ma come oggetto che va di moda. L’Airc risponde a quattro domande molto semplici ma che aprono un nuovo scenario sul mondo del fumo: La sigaretta adelè meno pericolosa della sigaretta comune? Che cosa sono ledel? Che impatto hanno questi prodotti sulla? Ledelpossono essere utili per smettere di fumare? Di seguito le risposte dell’Associazione italiana per la ricerca sul ...

laragnatelanews : Sigarette a riscaldamento di tabacco: Il no dell’Airc per assuefazione, danni alla salute e non aiutano a smettere… - evyna : Sigarette a riscaldamento di tabacco: Il no dell’Airc per assuefazione, danni alla salute e non aiutano a smettere… - Svapo : Le sigarette a riscaldamento di tabacco sotto la lente dell’Airc: “Non aiutano a smettere di fumare, danno assuefaz… -