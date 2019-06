Sicilia | Don Sturzo e l' attualità del suo ' appello' | convegno a Caltagirone

I due magistrati Siciliani che si contendono la Procura di Roma : La nomina del nuovo Procuratore di Roma rischia di trasformarsi in un ring senza esclusione di colpi. Un piccolo tuffo nel passato, quando all'ufficio venne affibbiata l'etichetta di "porto delle nebbie" per l'alto numero di inchieste insabbiate o archiviate. Tra i papabili ci sono due siciliani che spesso hanno incrociato le loro carriere ma adesso, dopo alcuni esposti anonimi, la successione all'ex capo Giuseppe Pignatone (in pensione dall'8 ...

Animali : Effetto Life ConRaSi - Sicilia dona un’aquila di Bonelli alla Sardegna : Uno dei primi importanti risultati della collaborazione tra i progetti Aquila a-Life e Life ConRaSi è stato il trasferimento di una giovane aquila di Bonelli dalla provincia di Agrigento al Parco Regionale di Tepilora in provincia di Nuoro. Battore, un œ di 55 giorni, è ora all’interno delle voliera di adattamento allestita dall’Agenzia regionale Forestas, in attesa di crescere e familiarizzare con l’ambiente naturale circostante e tra qualche ...

Economia - in Sicilia sempre meno lavoro per le donne : Le donne in Sicilia hanno ancora molte più difficoltà rispetto agli uomini di trovare lavoro. L’isola è maglia nera d’Europa per l’occupazione in rosa, quasi ultima per quella giovanile e ai massimi, invece, per tasso di disoccupazione di lunga durata. Registra i tassi più alti delle regioni comunitarie e di gran lunga superiore a quello dell’intera Germania se sommato con all’incidenza di tutto il Sud Italia.La foto del mercato del lavoro ...

Sicilia : Fp Cgil - 'Tenuta Ambelia tornerà a essere abbandonata?' : Palermo, 11 mag. (AdnKronos) - "Si è aperta la Fiera Mediterranea del Cavallo, una significativa vetrina per la nostra terra. L’organizzazione dell’evento, per quanto ci è dato sapere, ha fatto da detonatore per avviare il recupero della “Tenuta Ambèlia”, che versava in uno stato di degrado e incuri

Ambiente : Faraone (Pd) - 'In Sicilia 553 discariche abbandonate' : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "In Sicilia ci sono 553 discariche abbandonate e mai bonificate. Per farvi un’idea, la loro estensione è quanto 700 campi di calcio. Sono 553 bombe ecologiche in una Regione che conta 390 Comuni. Eppure i soldi per le bonifiche ci sono, somme stanziate innanzitutto dai

Sicilia : sindaco Messina - 'Stato ci ha abbandonato ma non piegheremo la schiena' : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - "Non piegheremo la schiena ad atti di prepotenza che giustificano l’abbandono in cui versano i nostri territori a causa dell’abbandono dello Stato. Abbiamo il diritto di ricevere ciò che ci spetta per ripianare il disavanzo del 2018 e programmare gli investimenti del p

Migranti - riprendono gli sbarchi fantasma in Sicilia : riprendono gli sbarchi fantasma i n Sicilia. Due piccole barche di legno sono arrivate sulle coste dell'Agrigentino, nei pressi di Siculiana Marina. Trentacinque, all'incirca le persone a bordo ...

Scuola - le classi Siciliane si svuotano. Aumentano gli abbandoni e pure i Neet : Meno alunni tra i banchi di Scuola e più Neet: i giovani che hanno perso di vista il proprio futuro e non studiano né lavorano. Secondo i recenti dati forniti dall'Istat, il 2018 è un anno da ...

Sicilia : Toninelli - 'migliaia di km di strade abbandonate' : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - "Continuiamo a fare i sopralluoghi sulle strade provinciali in Sicilia. Migliaia di km totalmente abbandonate". E' la denuncia del ministro Danilo Toninelli, oggi in visita a Gela (Caltanissetta). "I Siciliani non meritano questo - dice - alle lentezza della Sicilia, c

Sicilia : Musumeci inaugura a Villafrati scuola intitolata a don Puglisi : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci parteciperà oggi a Villafrati, nel Palermitano, all'intitolazione dell'Istituto comprensivo al beato don Pino Puglisi. L'appuntamento é alle ore 10 nella sede dell'edificio scolastico in corso San Marco 59.