Serie C | Trapani | messa in mora dei calciatori; Pisa-Triestina | per tornare nella storia

Blastingnews

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Ci siamo, il torneo diC sta per arrivareparte finale della sua massacrante stagione agonistica, con gli ultimi sussulti che vedranno impegnate le squadre qualificate per le gare di finale dei play-off che assegneranno due promozioni inB. Oggi 5 giugno, alle ore 20,30, è in programma la prima sfida all'Arena Garibaldi ditra i locali e lache si ritrovano, guarda caso, dopo dieci mesi di distanza dalla gara di Coppa Italia che per entrambe le formazioni costituiva il debutto ufficiale della stagione 2018/19. Questa volta però in palio c'è molto di più, una promozione che potrebbe far ripartire la gloriosadei due club dopo qualche anno di sofferenza, un'occasione da afferrare al volo per rientrare nel grande giro del calcio che conta....

TgrSicilia : I giocatori del Trapani senza stipendio mettono in mora la società ma assicurano il massimo impegno per la partita… - 380368 : @AVagliasindi Mi auguro che la notizia sia vera. In questi anni di serie C ho avuto modo di vedere come ci siano di… - spaziocalcio : I calciatori diffidati e squalificati di #Piacenza, #Pisa, #Trapani e #Triestina per l'andata delle Final Four di… -