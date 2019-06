Recensione X-Men | Dark Phoenix | quando il potere è donna e funziona

La chimica straordinaria tra Aziraphale e Crowley salva Good Omens da un’Apocalisse frettolosa e senza climax (Recensione) : È difficile, per i non appassionati del genere, avvicinarsi a un prodotto come Good Omens su Prime Video. La serie fantasy-comedy adattata per la tv da Neil Gaiman richiede infatti una considerevole dose di fiducia nell'idea che dall'ennesimo confronto fra bene e male si possa trarre una lezione nuova. Che possa venirne fuori qualcosa di più di poche ore di intrattenimento, di meraviglie visive fini a sé stesse. Diciamolo subito: di questa ...

Pallottole in Libertà - finalmente una commedia divertente e ironica da prendere sul serio (Recensione) : Non dico di correre al cinema, perché è un’espressione pesante per i cinefili e spesso viene banalizzata nella commercializzazione dei film. Allora diciamo che è importante avviarsi in sala quanto meno “a passo svelto”, per non perdere neanche un minuto di Pallottole in Libertà di Pierre Salvadori. Una volta in sala, rilassatevi. Non avete bisogno di fare attenzione ai dettagli, di restare in tensione come al cospetto di un film drammatico. ...

Recensione Samsung Galaxy Fit e : sfida a Xiaomi Mi Band a meno di 40 Euro : Samsung Galaxy Fit E, la visione low cost della smartBand secondo Samsung. Non le manca niente, persino un prezzo inaspettatamente accessibile. L'articolo Recensione Samsung Galaxy Fit e: sfida a Xiaomi Mi Band a meno di 40 Euro proviene da TuttoAndroid.

Selfie - il documentario in cui Napoli racconta sé stessa (Recensione) : “Parla della morte”, dice Pietro guardando in camera nella prima inquadratura di Selfie. Lui intende il testo della canzone neomelodica che sta per far ascoltare, ma l’affermazione può valere per tutto il documentario di Agostino Ferrente, perché la cornice entro cui si inscrive il racconto è la tragica morte di Davide Bifulco, un diciassettenne incensurato del Rione Traiano, quartiere della periferia occidentale di Napoli, che venne ucciso da ...

The Society su Netflix prova a spiegarci la società - ma dimentica la diversità e lo sviluppo dei personaggi (Recensione) : Reti come The CW hanno sempre avuto la naturale propensione a ritrarre e attrarre un segmento di pubblico tanto complesso quanto eterogeneo, i cosiddetti young adults. Questi giovani adulti sono in realtà poco più che bambini, adolescenti, ragazzini cresciuti troppo in fretta o quasi adulti cresciuti troppo poco, insomma un calderone di tipi umani di cui è difficile parlare e catturare l'interesse. The Society su Netflix prova a fare entrambe le ...

La lunga riconquista dell’ossigeno nelle Tarantelle di Clementino (Recensione) : Ascoltare e comprendere "Tarantelle" di Clementino significa empatizzare con l'artista e camminare con lui lungo i gironi infernali del suo recente vissuto, di certo non costellati di luce e serenità. Come accadeva nei rituali tradizionali, in cui coloro che venivano morsi dalla "tarantola" venivano curati con balli frenetici per espellere il veleno tramite la sudorazione, il rapper napoletano si libera dai suoi demoni con un album maturo e ...

La mente strategica - 2018 - di Francesca Luzzi - Recensione del libro : Alcuni esempi? Evitare la rigidità mentale, accettare emozioni e pensieri negativi, mantenere un dialogo positivo con se stessi ed il mondo, evitare di evitare . Tanti piccoli, e fondamentali, ...

Gaber al tempo dei social. Recensione di "Polli di allevamento" : I suoi brani musicali e i suoi monologhi feroci, divertenti e affilati, all'epoca colpirono nel segno e suscitarono critiche così violente durante gli spettacoli, da costare a Gaber un momentaneo ...

Recensione Huawei P30 : è lui il Re del rapporto dimensioni/autonomia : Ecco la nostra Recensione di Huawei P30, prodotto di fascia alta con dimensioni compatte e una lunga autonomia. Ci è piaciuto da cima a fondo, nonostante qualche peccatuccio veniale. L'articolo Recensione Huawei P30: è lui il Re del rapporto dimensioni/autonomia proviene da TuttoAndroid.

La sperimentazione indie al centro de L’Altra Metà di Francesco Renga - un disco che non fa rumore (Recensione) : "L'Altra Metà" di Francesco Renga disattende le aspettative di chiunque attendeva un nuovo capitolo dell'epicità discografica dell'artista bresciano, ma ciò non significa avere tra le mani un prodotto di bassa qualità. Parliamo, più che altro, di una differenza rispetto al passato, una pagina nuova nata dalle scelte personali dell'ex Timoria che oggi, più che mai, vuole allinearsi con il pop contemporaneo per creare un disco che dovrà comparire ...

Recensione Xiaomi Mi 9 SE : finalmente uno smartphone compatto che va da top : Ecco la nostra video Recensione di Xiaomi Mi 9 SE, il piccolo top di gamma di Xiaomi dalle grandi potenzialità! L'articolo Recensione Xiaomi Mi 9 SE: finalmente uno smartphone compatto che va da top proviene da TuttoAndroid.

Il campione - finalmente un film sul calcio credibile ed emozionante (Recensione) : Si sente la mano della Groenlandia, la società di produzione cinematografica di Matteo Rovere e Sydney Sibilia che con Rai Cinema ha prodotto Il campione, film d’esordio alla regia di Leonardo D’Agostini con la sceneggiatura di Giulia Steigerwalt. Rovere e Sibilia, nella doppia veste di registi e produttori, sono dietro alcuni dei titoli più significativi di questi ultimi anni, dalla trilogia di Smetto quando voglio a Veloce come il vento e ...