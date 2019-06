Poliamore | perché sei attratta da più uomini

dilei

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Disi parla sempre di più negli ultimi anni. Non è un caso che questa parola abbia – ormai dal 2006 – un posto tra le pagine dell’Oxford English Dictionary! Si tratta di una pratica che prevede il fatto di impegnarsi in più rapporti amorosi con la consapevolezza, la fiducia e il consenso di tutti i partner coinvolti (un celebre esempio cinematografico in merito è il film Jules e Jim di François Truffaut), e pone molte donne davanti a un dilemma. Prima o poi, chi vive una situazione del genere, si pone la fatidica domanda: “Quello che provo è amore vero o il sintomo di una profonda insoddisfazione?”. Di certo c’è che, il, scardina i dettami dell’ideologia romantica, che ci ha da sempre abituati a considerare questo tipo di sentimento come caratterizzato da assoluta esclusività. Se ci si ferma un attimo a riflettere, è facile ...

