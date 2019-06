Noa | suicida per depressione | il ministero attiva gli ispettori

ilgiornale

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Chiara Sarra Un'ispezione del governo per capire se la 17enne che poteva essere salvata Anche ildella Salute olandese vuol vederci chiaro sul caso di Noa Pothoven, la 17enne che si è tolta la vita perché non riusciva a superare gli abusi subiti da piccola. Il governo dei Paesi Bassi ha infatti avviato "un'ispezione sanitaria per verificare se è necessario aprire un'indagine" della morte della ragazza e in particolare per accertare "il tipo di cure ricevute da Noa e se ci sia stato qualche errore" nei trattamenti somministrati. Al termine di questa prima verifica, ildeciderà se procedere con un'indagine ufficiale. Noa è morta domenica scorsa nella sua casa di Arnhem. Non è ricorsa all'eutanasia con il permesso dello Stato - come inizialmente si pensava in un primo momento - ma si è lasciata morire in casa, smettendo di mangiare e bere col consenso dei ...

