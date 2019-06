repubblica

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Luigi Marianoper nove mesi per untivo di speculare sui pazienti in chemioterapia: avrebbe chiesto al primario di Ostuni di indirizzarli nella clinica dove lavorava in cambio di una consulenza

rep_bari : 'Mandami i malati di tumore' e tenta di corrompere collega: sospeso medico di una clinica privata [news aggiornata… - cronaca_news : 'Mandami i malati di tumore' e tenta di corrompere collega: sospeso medico di una clinica privata… -