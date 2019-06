Il Marco Polo di Gianluca Barbera mi conquista ancora una volta

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Torno a leggere(Reggio Emilia, classe 1965) con una rinnovata ammirazione. Di questo scrittore ho letto un paio di romanzi, Magellano (Castelvecchi, 2018) e La truffa come una delle belle arti (Aliberti, 2016). L’uno romanzo d’avventura, l’altro storico, fantasmagorico, delirante, capace di farci ridere sulle vili faccende del mondo. Con tutta la portata del pensiero di un intellettuale di razza, puro, appassionato di Cioran e Diderot, in grado di raccontare qualsiasi cosa usando il linguaggio perfetto. Ed è quanto mi avvince – il linguaggio perfetto – in special modo anche nel suo ultimo(sempre per Castelvecchi, uscito appena). Romanzo storico e d’avventura, ma c’è sempre di più, oltre la lingua, la trama, nell’insieme, conla ricerca diventa un trionfo di descrizioni sontuose, lontanissime, diventano un viaggio, un’esperienza sciamanica ...

