Gli sviluppatori di Frostpunk e This War of Mine parlano del loro prossimo progetto in

(Di mercoledì 5 giugno 2019) 11 bit Studios è uno studio noto per titoli acclamati dalla critica comeWar of. Hanno avuto un successo commerciale ottimo conche ha venduto 1,4 milioni di unità in un anno. Parlando con Eurogamer.net al Digital Dragons 2019, lo sviluppatore ha rivelato il suotitolo, nome in codice Project 8.Prendendo in considerazione le console fin dall'inizio, Project 8 è attualmente tra la pre-produzione e la post-produzione. Marta Fijak, lead designer, ha affermato che il titolo non sarà "triste e deprimente" come i precedenti giochi dello studio. Invece, avrà un tono più celebrativo pur mantenendo lo stile dello sviluppatore."Le persone a volte guardanoWar ofe il comune denominatore perè la tristezza, una sorta di depressione. Ma per me, questo non è vero", ha detto Fijak.Leggi altro...

