GF 16 | Francesca vorrebbe andare via | non crede più a Gennaro | ' Tutto pianificato'

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Continua il gelo traDe Andrè eLillio dopo la lite che hanno avuto durante l'ultimo appuntamento settimanale del Grande Fratello.ha accusatodi avere sfruttato a suo vantaggio la gelosia verso Taylor Mega per arrivare in finale. La ragazza ha addirittura rovesciato il piatto che teneva in manoe, furiosa, ha minacciato di abbandonare la casa prima della finalissima di lunedì prossimo. Tale fatto ha fatto discutere molto i fan sui social, che hanno commentato negativamente nei confronti della De Andrè. C'è chi addirittura ha chiesto di prendere provvedimenti nei confronti della ragazza. Precedentemente, i due avevano avuto delle liti ma si erano sempre riappacificati; ora sembra che i due non siano intenzionati a fare pace e il gelo tra i due continua....

