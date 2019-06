Destiny 2 | la prima espansione dell' Anno 3 Shadowkeep sarà ambientata sulla luna?

eurogamer

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Il titolo3 di2 sarebbe trapelato e sembra che porterà i giocatori verso la, riporta VG247.com.La Stagionea Ricchezza è appena iniziata, ma i dettaglia prossimasono stati trovati dopo le ultime patch note e, a quanto pare, il nuovo capitolo.Bungie, in realtà, aveva in programma di svelare il "prossimo capitolo" di2 questa settimana, il 6 giugno, ma grazie alla fuga di notizie, abbiamo un'idea di come andrà a finire il livestream.Leggi altro...

infoitscienza : Destiny 2: Armeria Nera, la prima settimana di gioco - cyberanimax : - flirtsuga : che poi :( quest’anno festeggio il tredici cioè all’anniversario dei bangtanini :( e faccio la mia prima festa vera… -