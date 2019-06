Caos procure; l' Anm | i togati coinvolti si dimettano dal Csm

agi

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Devono dimettersi dal Consiglio Superiore della Magistratura, e non solo autosospendersi, inello scandalo emerso dall'inchiesta di Perugia perché "ricoprono un incarico per cui non appaiono degni". È la posizione del Comitato direttivo dell'Associazione Nazionale Magistrati, che, al termine della sua riunione, ha approvato all'unanimità un documento, in cui si parla di "gravissime violazioni" che hanno creato "sconcerto, turbamento e indignazione"

