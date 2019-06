Camorra | Dia Napoli sequestra 6 mln a esponente clan Mallardo

Chi è Antonio - il figlio del boss - che odia la Camorra : «Chi fa soffrire i propri figli condannandoli a una vita di sofferenze non serve a niente, nemmeno come genitore. Io voglio una vita degna di questo nome, alla luce del sole, per me e per i miei figli. A testa alta». A testa alta si è presentato ieri in piazza a Napoli per manifestare anche contro suo padre, un boss della camorra. Antonio Piccirillo ha 23 e alla camorra ha detto no tenendo in mano un megafono alla manifestazione di domenica 5 ...