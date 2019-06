Anteprima del sistema operativo Huawei Hongmeng in 16 schermate | Ark OS come Android?

Roberto Poletti e Beppe Convertini i cavalieri del day time estivo di Rai1 (Anteprima Blogo) : Lo sappiamo, i due nomi citati nel titolo di questo post circolano ormai da molti mesi quali conduttori del day time estivo della prima rete, ma nelle ultime settimane c'era stata più di una titubanza rispetto al loro reale coinvolgimento nella programmazione della stagione più calda della Rete 1 della Rai.Ebbene, stando a quanto apprendiamo, i nodi si sarebbero finalmente sciolti rispetto ai dubbi che circondavano i due personaggi in oggetto ...

Modern Horizons - in Anteprima per Wired una carta della nuova espansione di Magic : Uscirà il 14 giugno e si chiamerà Modern Horizons la nuova espansione di Magic The Gathering, il popolare gioco di carte collezionabili. Sarà un set di carte con un funzionamento completamente inedito che andrà a intersecarsi solamente con una modalità (o formato) di gioco chiamato “Modern”. Quando si parla di Magic, infatti, si pensa erroneamente ad un singolo gioco mentre invece, con le “figurine” inventate da Wizards ...

Google Maps aggiunge un’Anteprima dell’itinerario nella notifica : Il team di Google Maps ha recentemente iniziato a migliorare la notifica con una panoramica che include anche l'anteprima del tragitto giornaliero quando si espande la notifica. Le direzioni disegnate seguono lo gli stessi colori per indicare lo stato del traffico, con le tipiche sezioni con rallentamenti o inceppamenti evidenziati in arancione, rosso o bordeaux. L'articolo Google Maps aggiunge un’anteprima dell’itinerario nella ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled - una piccola Anteprima del remake dello storico titolo PlayStation : Una corsa che dura venti anni quella di CTR – Crash Team Racing, ndr -, dai tempi della prima PlayStation. I fan del gioco hanno pregato, sperato e chiesto a gran voce un remake di questo titolo, fan che nel 2019 finalmente vedranno questo loro sogno avverarsi, un regalo per tutti nostalgici dei pomeriggi passati assieme sulla console grigia di Sony. Crash Team Racing Nitro-Fueled, di cui abbiamo potuto provare un primo assaggio nelle ...

La Domenica in di Mara Venier e i protagonisti dell'epilogo (Anteprima Blogo) : Ho cercato di non barcollare; ho fatto passi falsi lungo il cammino. Ma ho imparato che solo dopo aver scalato una grande collina, uno scopre che ci sono molte altre colline da scalare. Mi sono preso un momento per ammirare il panorama glorioso che mi circondava, per dare un’occhiata da dove ero venuto. Ma posso riposarmi solo un momento, perché con la libertà arrivano le responsabilità e non voglio indugiare, il mio lungo cammino non è ...

«Dove siamo finiti» : in Anteprima - il nuovo video di Delmoro : Folsom Prison Blues, Johnny CashHeroin, Lou ReedCocaine, Eric ClaptonAcido Acida, Prozac +Sister morphine, The Rolling StonesVITA SPERICOLATA, VASCO ROSSI Cocacola, Vasco RossiNessun pericolo per te, Vasco RossiDestinazione Paradiso, Gianluca GrignaniFuckin' In the Bushes, Oasis Rape me, NirvanaKim, EminemAre you experienced?, Jimi HendrixLucy in the sky with diamonds, Beatles Bella stronza, Marco MasiniOhi Maria, Articolo 31La mia signorina, ...

La prova del cuoco : anche Roberta Capua e Monica Setta nella giuria della trentasettesima settimana (Anteprima Blogo) : Domani alle undici e mezza parte la trentasettesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con nuove ricette, numeri di varietà e tanta voglia di intrattenere con i sapori della tavola italiana le massaie del mezzogiorno della Rete 1, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con l'aiuto di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla ...

Subaru : test-drive della nuova Lervrog my19 in Anteprima assoluta al Motor1 Days [GALLERY] : Subaru: al Motor1 Days sara` possibile provare in anteprima assoluta la nuova Levorg my19 e 30 fortunati possessori di WRX STI vivranno un’esperienza indimenticabile sul circuito di Modena Sabato 18 e domenica 19 maggio si svolgeranno all’autodromo di Modena i Motor1Days, una vera festa nel cuore della Motor Valley per tutti gli appassionati del mondo automotive, e Subaru sara` presente in circuito offrendo al pubblico la ...

La prova del cuoco : anche Emanuela Aureli e Claudio Lippi nella giuria della trentaseiesima settimana (Anteprima Blogo) : Oggi alle undici e mezza parte la trentaseiesima settimana di messa in onda dell'edizione 2018-2019 della prova del cuoco. Il programma del mezzogiorno di Rai1 torna con nuove ricette, numeri di varietà e tanta voglia di intrattenere con i sapori della tavola italiana le massaie del mezzogiorno della Rete 1, il tutto guidato come ormai è consuetudine da Elisa Isoardi con l'aiuto di Ivan Bacchi.Come è d'abitudine qui su TvBlog alla vigilia di ...

Andora - Anteprima Ag Noir al salone del libro di Torino per far conoscere il territorio : E' iniziato con un ricordo dello scrittore Andrea G Pinketts da parte del Sindaco Mauro Demichelis, l'anteprima del Festival AG Noir di Andora al salone del libro di Torino. Credendo nel binomio ...

Un'estate fa con Pupo e Diana Del Bufalo a luglio su Rai2 (Anteprima Blogo) : L'estate è forse la stagione più dolce dell'anno, quella dei bei ricordi e anche della beata gioventù, che per molti è passata, ma è rimasta ben scolpita nel cuore e nella mente. Le estate spesso e volentieri sono punteggiate da alcune canzoni che una volta che si riascoltano accendono nelle nostre menti i ricordi, forse i più belli, sicuramente i più dolci e struggenti.Le canzoni che hanno segnato le estati italiane vengono chiamate ...

Domenica in e gli ospiti del 12 maggio 2019 (Anteprima Blogo) : Procede a vele spiegate la crociera di Domenica in nell'etere televisivo nostrano con il suo capitano, Mara Venier, che comanda come solo un consumato marinaio può fare la grande nave della Domenica pomeriggio di Rai1 verso il porto, che ormai si vede all'orizzonte. Quella di Domenica sarà infatti la terzultima puntata di questa lunghissima cavalcata, che ha portato la sua conduttrice stanca ma felice, per aver realizzato una delle più ...

Francesca De Bonis in Anteprima il video del nuovo singolo "Che Sarà Di Me" : PRIMAPRESS, - ROMA - Francesca De Bonis in anteprima il video del nuovo singolo "Che Sarà Di Me" uscito lo scorso 3 maggio. Un brano che rimanda al cantautorato italiano per poi aprirsi a sonorità ...

“Pokémon Detective Pikachu” - l’Anteprima del film di Letterman : "Pokémon Detective Pikachu", la prima avventura Pokémon live-action, diretta da Rob Letterman, che nella sua versione originale vede Ryan Reynolds dare la voce a Pikachu. Il volto iconico del fenomeno globale Pokémon nella versione italiana è invece doppiato da Francesco Venditti. L'anteprima del film distribuito da Warner Bros Pictures e nelle sale da giovedì 9 maggio, si è tenuta domenica a Cinecittà World, dove è intervenuta Barbara ...